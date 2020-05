Un premier samedi déconfiné "normal" dans la zone commerciale de Beaulieu près de La Rochelle

Ce 16 mai, c'était le premier samedi après le déconfinement. Le début d'un week-end avec un petit goût de liberté après deux mois d'enfermement forcé et de fermeture des magasins. En début de semaine, dans la zone commerciale de Beaulieu près de La Rochelle, l'affluence était digne d'une semaine d'avant les fêtes de fin d'année, les files de voitures s'étiraient sur la rocade. Alors, pour ce premier week-end post-confinement, y avait-il foule ?

Et bien pas vraiment, il y avait du monde oui mais sur les parkings, pas de problème pour se garer par exemple. Même chose à l'intérieur des magasins. " C'est un retour à la normale après ces trois jours de ruée qu'on attendait pas du tout et où il a fallu filtrer" constate Bruno Lasserre, le directeur du magasin Cultura. "On est sur la même base qu'un samedi normal de mai l'année dernière, avec une légère progression. "

Les clients sont un peu moins présents aux Plaisirs du vin, la cave de Laetitia Bardi, mais tout de même une dizaine entre trois quarts d'heures. "C'est peut-être pas encore le flux comme d'habitude mais ça donne de l'espoir, les gens recommencent à sortir, à venir chez leurs commerçants."

Des mesures globalement bien respectées par les clients

À Cultura comme aux Plaisirs du Vin on l'assure, les clients respectent sans rechigner les consignes sanitaires. Mais Laetitia Bardi essaie quand même d'avoir l’œil partout : "C'est un autre métier, il faut tout le temps nettoyer sans trop faire la police pour ne pas frustrer les clients. Par exemple tout à l'heure, un client a touché des bouteilles, il m'a dit 'j'avais pas vu' alors que c'est marqué en grand mais c'est pas grave j'ai repéré quelles bouteille sil a touché et je vais les désinfecter."

C'est évidemment plus difficile de surveiller les 3000 mètres carrés de livres, CD et jeux de Cultura. Alors le directeur Bruno Lasserre compte sur le civisme de ses clients. "On a mis du gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et on part du principe qu'avec les mains désinfectées les clients peuvent toucher les produits, on reste en libre-service, libre-toucher". Seule restriction : les instruments de musique manipulés uniquement par les vendeurs. Le magasin impose aussi le port du masque, ce qui a généré quelques tensions avec des clients qui ne comprenaient pas cette règle les premiers jours.

Le masque justement c'est peut-être la seule différence entre ce samedi 16 mai 2020 et un samedi classique de printemps.