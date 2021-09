Un premier supermarché participatif a ouvert en Charente-Maritime, près de La Rochelle

C'est un supermarché d'un nouveau genre, le premier dans l'agglomération de La Rochelle, et probablement en Charente-Maritime. Une grande surface, qui regroupe tous les rayons - épicerie, frais, produits d'entretien, fruits et légumes - mais sans aucun salarié. Et sans aucun client. En fait ici, tout le monde fait tout. Il n'y a que des coopérateurs. D'ailleurs, à l'entrée, il y a toujours quelqu'un qui demande : "Êtes-vous coopérateur ?".

Ces coopérateurs ont adhéré au projet de la Rochcoop. Le magasin se situe à côté de La Rochelle, à Puilboreau, en face de l'église. Ils peuvent faire leurs courses librement dans le magasin. En échange, ils s'engagent à y venir trois heures par mois, pour aider au bon fonctionnement du supermarché.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 1000 références proposées

Il y a plusieurs missions : tenir la caisse, et ça n'est pas toujours facile. "C'est laborieux" dit l'une des coopératives en plaisantant. Comme c'est le début, tous apprennent à se servir des logiciels. "Et il y a parfois des aléas, comme aujourd'hui où la balance pour les fruits et légumes ne sort plus de tickets", soupire une autre adhérente.

Sinon, autre mission qui semble plus simple, celle de Catherine : "J'enregistre tous les nouveaux produits dans le logiciel, pour qu'on puisse ensuite les vendre." Très appliquée, la retraitée a bien compris le fonctionnement. "Mais souvent, en tout cas pour l'instant, on est deux à le faire, pour s'entraider."

On va aussi installer des congélateurs pour proposer des produits surgelés

Le coin caisse, où il faut parfois faire preuve de patience. Il peut y avoir quelques petits soucis... © Radio France - Lise Dussaut

A la Rochecoop, les étals des fruits et légumes sont en bois, tout comme les rayons, composés de caisses superposées les unes sur les autres. Il y a de la place dans l'espace vente. "On va bientôt rajouter un rayon viande, avec du poulet... On va aussi mettre des congélateurs pour proposer des produits surgelés", expose Georges, l'un des coopérateurs les plus impliqués. Le magasin compte déjà plus de 1000 produits en rayon.

Mais pour aller plus loin, il faut plus d'adhérents. "Nous sommes pour l'instant 75, ce qui est bien pour un début. Mais pour un rythme de croisière, il faudrait qu'on soit à 250. Et, forcément, ça ferait baisser les prix" anticipe un adhérent.