Un premier week-end prometteur pour le marché de noël de Limoges

Limoges, France

C'est parti pour Noël à Limoges ! Le coup d'envoi a été donné vendredi soir et pour ce premier week-end d'ouverture, le marché de noël à rencontré un vif succès tout comme les animations à l'image de la patinoire installée place des Bancs. Ce samedi comme ce dimanche, il y avait beaucoup de curieux en centre-ville, des couples, des groupes d'amis ou encore des familles.

C'est une bonne nouvelle pour Virginie qui vend des bijoux en émail. " il y a toujours un petit repérage avant, ensuite les gens se décident, se concertent, prennent des photos, puis reviennent faire leurs petits achats" . Optimiste Alain Dougnac, de la savonnerie Nature et Limousin, l'est aussi, surtout au regard de la météo _" Il semblerait que le temps soit de la partie_. Il a un petit peu plu samedi mais il semble que ça ne les ait pas découragés. En tous cas nous avons très bien travaillé ce samedi !" remarque le commerçant qui souligne également que la disposition des animations de Noël, éparpillée comme l'an dernier, n'est pas étrangère au succès !

Les chalets gourmands de la Place Saint-Pierre ont rencontré un beau succès tout comme ceux de la Place des Bancs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les artisans ne sont pas les seuls à faire le plein. Ce dimanche il y avait, il faut le dire, beaucoup de gourmands en centre-ville et aux abords de la rue Jean Jaurès et de la Place Saint-Pierre. C'est le cas de Laetitia "là on est venu chercher une sucette pour mademoiselle Alicia" sourit la maman, qui poursuit "on a fait un tour en haut, on a vu de belles décorations pour le sapin, des idées de cadeaux aussi"

La patinoire installée Place des Bancs n'a pas désemplit ce dimanche après-midi ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"En haut", justement, Place des bancs la patinoire ne désemplit pas mais la grande star de ce premier week-end, et des semaines à venir, c'est le vin chaud. " C'est vrai que le vin chaud fait une grande émulation" reconnaît Olivier Chabal qui confie ses petits secrets de fabrication : " alors je mets les épices traditionnelles à vin chaud, je rajoute _du jus d'orange frais, du zeste d'orange et une petite touche de Grand Marnier_"

La méthode est imparable pour se laisser envahir par l'esprit de noël !