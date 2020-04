Un prêt à taux zéro pour soutenir les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes en difficulté à cause du confinement

Un prêt destiné aux TPE et PME est lancé ce lundi 27 avril par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la banque publique d'investissement BPIfrance, dans le cadre du plan national de soutien d’urgence aux entreprises en difficulté à cause de l’épidémie du coronavirus.