Un producteur de gingembre de l'Hérault lance un appel à l'aide après l'incendie de son exploitation

Steeve Thieu, aussi connu sous le nom de Monsieur Gingembre , produit et vent du gingembre, du curcuma, des agrumes, des plantes aromatiques et médicinale depuis 2017 dans son exploitation bio à Nébian (Hérault). Il a perdu une grande partie de son exploitation dans un incendie le 20 mars dernier. Il estime la perte entre 30.000 et 40.000 euros, et attend les résultats de l'enquête. La piste criminelle est privilégiée par les gendarmes.

"On m'a appelé pour me dire qu'il y avait des flammes très hautes sur mon second exploitation, et quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien", se rappelle Steeve Thieu. "On a perdu tout le matériel professionnel, les serres, le générateur, le forage d'eau. Aujourd'hui, les démarches sont très lentes à cause de la lourdeur administrative." Mais le producteur se dit "motivé" et "prêt à faire en sorte que le lieu soit encore plus beau qu'avant".

Steeve Thieu lance aujourd'hui un appel à l'aide : "de l'aide morale c'est déjà énorme, et de l'aide financière, pour nettoyer et tout reconstruire". Le producteur reçoit de l'aide de la mairie, qui apporte de l'eau une fois par semaine. "Mais ceux qui nous soutiennent également sont les clients qui passent commande sur notre site , car la vente de nos produits est est toujours possible. Les récoltes de 2022 nous permettent de tenir 2023. On verra l'année prochaine si on peut repartir avec de bonnes récoltes." Suite à cet incendie, il ne peut plus fournir de plantes aromatiques, mais la production en pleine terre sous serre va pouvoir reprendre en partie.

Si vous souhaitez aider Steeve Thieu, vous pouvez faire un don sur sa cagnotte en ligne .