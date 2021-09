Un projet à 70 millions d'euros pour transformer le Palais des congrès du Mans

Les élus de Le Mans Métropole donnent ce jeudi le coup d'envoi de la transformation du Palais des congrès et de la culture. Un projet à 70 millions d'euros et un enjeu majeur pour l'économie locale.

Ce jeudi 30 septembre 2021, le conseil communautaire doit donner son feu vert au lancement d'un projet à 70 millions d'euros pour rénover et agrandir le Palais des congrès et de la culture du Mans. L'ensemble de l'opération va prendre cinq ans, entre les études, les appels d'offres et les travaux proprement dits.

Ouvrir le bâtiment vers la rivière

Le cahier des charges auquel devront répondre les candidats à la conception de ce Palais des congrès rénové veut renforcer le lien entre le bâtiment et la ville. Parmi les changements les plus visibles : une ouverture sur la rivière, pour offrir depuis l'intérieur une vue sur le port du Mans et l'île aux planches. Les jardins suspendus seront réaménagés, avec toujours la possibilité pour les piétons de remonter du boulevard Demorieux vers le parvis.

Toutes les façades vont être retravaillées, pour faire du Palais des congrès un bâtiment signal, c'est-à-dire un repère dans l'urbanisme de la ville. Une extension est prévue, pour atteindre 4000 mètres carrés d'espace utile supplémentaires. Le défi pour les architectes sera de réussir le mariage avec un bâtiment existant au look très années 80.

Pour cet agrandissement, il va aussi falloir détruire l'actuelle maison des syndicats et des associations de la rue d'Arcole. Les parkings souterrains seront rénovés. Le tout avec des exigences élevées sur la consommation d'énergie du futur ensemble.

Rivaliser avec la concurrence

Cette rénovation en profondeur doit permettre au Mans de se relancer sur le marché de l'accueil de congrès et de salons. La concurrence est rude avec les autres villes proches de Paris, et ce alors même que les manifestations économiques représentent 70% de l'activité du site.

Pour capter une nouvelle clientèle, le projet prévoit la création d'une nouvelle salle de 500 places. Le grand auditorium de 1400 places sera lui rénové. Le nouveau Palais des congrès proposera également des espaces modulables et flexibles, avec des équipements techniques à la hauteur des exigences des organisateurs de manifestations.

Les travaux en eux-mêmes doivent durer un peu plus de deux ans. Le site continuera bien évidemment d'accueillir des spectacles. Il s'en joue une cinquantaine chaque année au Palais des congrès.