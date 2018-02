A Marseille, le "Lab zéro" propose d'offrir aux 12.000 SDF recensés dans la ville "un logement temporaire digne et sans restriction", en utilisant des bâtiments publics vides.

Marseille, France

Un laboratoire baptisé "Lab zéro" spécialisé dans l'innovation publique, financé par l'Etat et coordonné par la préfecture de PACA ainsi que l'association Marseille Solutions, a pour ambition d'offrir un logement temporaire "digne" à tous les SDF, sans restriction, et sortir de la logique de "la file d'attente" du 115, explique Marthe Pommié, à la tête du "Lab zéro".

Une expérience dans le centre de Marseille en septembre

Ce projet repose sur la mise à disposition de bâtiments publics. L'ambition est de "ne laisser personne dehors", précise Marthe Pommié à l'Agence France Presse (AFP). En un an, le "Lab zéro" a déjà mis à disposition un bâtiment public vide, la résidence Bernard du Bois, dans le centre de Marseille. En septembre, la structure veut héberger dans cette résidence 80 à 120 personnes, mais aussi louer des espaces à des entreprises et confier à une association un restaurant accessible à tous.

"On viendra dans ce lieu pour se loger, mais aussi pour manger pour 5 euros ou pour travailler, on ne cloisonne pas les SDF", détaille Marthe Pommié. Chaque personne ou famille accueillie pourra rester plusieurs mois dans son appartement, sans avoir chaque matin à appeler le 115, et sera accompagnée par des travailleurs sociaux pour trouver un logement pérenne.

Des occupations temporaires rentables

Pour Marthe Pommié, ces occupations temporaires sont doublement bénéfiques. "Elles génèrent une économie locale, et sont rentables pour l'Etat, qui dépense 150.000 euros par an et par bâtiment en moyenne pour entretenir un patrimoine immobilier vide qui se dégrade".

Plan grand froid dans les Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône, en raison de la chute des températures, le plan grand froid pour venir en aide aux sans abris est activé. Pour les trois prochaines nuits, plus de 140 places supplémentaires ont été prévues dont 115 à Marseille.