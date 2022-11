Un projet d'école reporté à Bouaye à cause du prix de l'énergie

"C'était le projet phare du mandat, mais le phare est un peu éteint." Jacques Garreau, le maire de Bouaye est amer. Sa commune a dû reporter la construction d'une école en raison de la hausse des prix du gaz.

"Pour construire cette nouvelle école, il nous fallait emprunter et donc rembourser 250 000 euros par an. Le problème c'est que l'augmentation du prix du gaz nous coûte 240 000 euros par an. Donc ce que nous avions prévu de mettre pour rembourser les emprunts, nous allons l'utiliser pour payer le chauffage d'aujourd'hui. En attendant, le projet est reporté."

Engagée sur un précédent contrat, Bouaye n'a pas pu rejoindre le groupement d'achat de gaz de la Métropole. Lorsque ce contrat a pris fin, et en attendant de pouvoir rejoindre le groupement d'achat, la commune de 8 000 habitantss'est retrouvée seule pour négocier ses tarifs. Pour le moment, la ville achète donc mois par mois son gaz, "mais on ne peut pas bâtir un budget comme ça", insiste le maire, qui espère prochainement pouvoir signer un contrat sur le plus long terme.

"La sobriété énergétique n'est pas une option"

"Pour nous, la sobriété énergétique n'est pas une option, assure Jacques Garreau, nous sommes obligés d'aller dans cette direction pour sauver nos finances communales." Bouaye n'est pas la seule ville concernée. Afin de préserver au maximum les finances des communes et de réduire sa consommation énergétique, Nantes Métropole a présenté ce jeudi son plan de sobriété.

Le plan de sobriété de Nantes métropole

Chauffage à 19 degrés dans les bâtiments administratifs, baisse d'un degré de la température des piscines ou bien extinction des panneaux publicitaires lumineux entre minuit et 6h du matin, au total, les communes se sont mises d'accord sur 23 mesures.

L'objectif de la collectivité est de diminuer de 10% sa consommation énergétique d'ici 2024. Pour y arriver, les élus ont mis sur pied des mesures d'urgence et souhaitent développer des projets en lien avec les économies d'énergie sur les prochaines années. Le remplacement des éclairages publics par des LED d'ici 2026 est notamment évoqué.