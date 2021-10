Un projet d'Ehpad du futur va voir le jour à Giromagny

La direction de la résidence Saint-Joseph à Giromagny annonce un grand projet de restructuration de l'établissement pour l'adapter aux besoins des résidents. Les travaux doivent débuter en 2023 et s'achever entre la fin 2025 et le début de l'année 2026.

L'Ehpad du futur pourrait bien se trouver sur le Territoire de Belfort. C'est en tout cas l'ambition de la résidence Saint-Joseph à Giromagny qui lance un grand projet de reconstruction. L'objectif affiché par la direction de l'établissement est clairement annoncé : il faut balayer la mauvaise image de ces établissements pour personnes âgées dépendantes, et donner envie de vivre en Ehpad.

Une résidence moderne et vivante

Deux tiers des bâtiments vont être démolis pour reconstruire à la place une résidence toute neuve et résolument moderne. D'autres bâtiments historiques de cet Ehpad, qui est le plus ancien du département, vont être réhabilités pour les mettre en valeur.

Pour créer cet Ehpad 2.0 et devenir un modèle à suivre dans l'avenir, Bruno Kern, administrateur de la résidence, veut casser les codes : "On veut montrer que l'Ehpad ce n'est pas un endroit clos, médicalisé, où l'on vient passer les dernières années de sa vie. Et c'est ce changement radical de philosophie qui implique un changement radical du bâti architectural et un changement radical des habitudes." Cela passe d'abord par l'aspect des nouveaux locaux, la direction compte gommer cet aspect d'hôpital pour essayer de ressembler à un véritable lieu de vie.

Des échanges facilités avec l'extérieur

L'idée c'est aussi de favoriser les échanges avec l'extérieur avec en premier lieu la création d'un accès commun à l'Ehpad et à la crèche attenante. Les enfants en bas-âge pourront croiser les aînés plus facilement. Il y a également un projet de création d'une "place de village" au centre des nouveaux bâtiment avec l'installation de commerces ouverts à tous.

Dans le même esprit, l'ancien foyer paroissial à côté de l'Ehpad sera transformé en un vrai restaurant, ouvert aux résidents à leur famille mais aussi aux habitants de Giromagny. Enfin, l'ancienne maison de gardiens, deviendra une chambre d'hôte à destination des familles qui pourront rendre visite à leur proche plus facilement et donc plus souvent.

L'ancienne maison des gardiens, à deux pas de la résidence, sera transformée en chambres d'hôtes pour les familles. © Radio France - Margaux Caroff

La résidence veut garder sa capacité d'accueil de 162 lits, voire même l'augmenter pour passer à 200 lits, sous réserves des financements obtenus. Pour cet Ehpad du futur, les premiers coups de pelle devraient être donnés début 2023, pour une fin de travaux prévue fin 2025 au plus tôt. Le coût du projet est estimé à 20 millions d'euros tout compris.