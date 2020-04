Un projet d'usine de fabrication de tee shirt en lin Bio à Evrecy dans le Calvados

Parce que la Normandie est le leader mondial du lin, une coopérative d'Evrecy, dans le Calvados a décidé de créer une usine de fabrication de tee shirt en lin Bio .Pour financer son projet, LINportant a lancé une campagne de crowdfunding via Ulule.Objectif créer une véritable filière locale.

Originaire du sud-ouest, Jean Boyer, le fondateur de LINportant et son équipe ont hésité avant de lancer leur campagne de financement participatif :" en pleine crise du coronavirus, on se disait que les gens avait d'autres préoccupations que d'acheter des tee shirt en lin Bio"

champ de Lin Normandie - LINportant

Mais ce projet ils le nourrissaient depuis déjà longtemps et au-delà du vêtement c'est un enjeu sociétal d'économie solidaire qu'ils proposent. Créer local , accélérer la conversion au bio et favoriser l'emploi.

La Normandie est le premier producteur mondial de Lin.

Le lin est la seule fibre textile végétale originaire d’Europe et la Normandie génère à elle seule 80 % du lin textile européen et 50% du lin mondial, transformé pour l’essentiel en Asie. Pour LINportant , l'objectif est de relocaliser en Normandie l'ensemble de la filière : depuis la production, la transformation de la matière première jusqu'à la fabrication du vêtement en utilisant une technique de tricotage à façon sur métier circulaire et labellisée GOTS (Global Organic Textile Standard).

En France 300 Millions de tee shirt sont vendus chaque année

Le tee shirt représente à lui seul 10 à 15% du marché de l'habillement. Alors pour financer leur projet de construction d'usine de fabrication de tee shirt en lin Bio à Evrecy, les responsables de LINportant ont lancé une campagne de crowdfunfig via Ulule. Près de 400 personnes se sont déjà engagées et le projet est soutenu par des agriculteurs de la région, mais aussi d'autres professionnels de la filière.

LINportant - LINportant

La coopérative espère finaliser son projet d'usine rapidement. Si elle y parvient une douzaine d'emplois seraient créés dans un premier temps "mais s'y ajouteront de nombreux emplois induits conclut Paul Boyer.