Un projet de casse automobile dans Brive fait polémique, l'entrepreneur s'explique

A Brive, un projet de casse automobile fait polémique. Il est porté par un entrepreneur déjà installé dans la commune attenante d'Ussac, qui souhaite développer l'activité de sa société Récuper'auto. Pour cela, il a ciblé un vaste terrain de 10.000m² avec des bâtiments d'environ 4.000m², actuellement en friche et en vente depuis plusieurs mois. Il se trouve dans le quartier plutôt résidentiel de Bouquet, le long de la très passante avenue Jean Jacques Rousseau, derrière la gare.

C'est l'omerta

1. Les riverains s'y opposent

Sauf que les habitants du quartier voient d'un très mauvais oeil l'arrivée possible de cette activité. Ils ont constitué une association depuis plusieurs mois, 'Vivre tranquilles à Boyer', et font signer une pétition qui a reçu " plus de 150 signatures " selon la présidente, notamment pour dénoncer l'opacité du projet dont ils ne connaissent pas les détails. " On ne sait même pas qui est propriétaire " reprend Fabienne Brossard, " on interroge le cadastre, il nous est dit qu'on ne peut pas nous répondre ". Idem sur l'activité précise auprès des services de l'Etat, car les habitants redoutent plus globalement la présence de centaines de voitures. " Les riverains craignent les nuisances car ce type d'activité fait rentrer des camions entre les carcasses, les déchets, etc. ", et l'impact sur la circulation. " Des dos d'âne ont été installés parce que les voitures roulaient trop vite, cela fait un bruit d'enfer quand les camions passent dessus. Et puis, il est quasi impossible de se croiser à deux voitures dans la rue qui longe le terrain en question ".

Les riverains redoutent les nuisances de la casse auto © Radio France - Nicolas Blanzat

2. Aucun dialogue

Pour l'heure, aucun dialogue n'a eu lieu entre les deux parties, mais chacune fait valoir des intimidations venues du camp d'en face. Aucune réunion, alors que la ville de Brive l'aurait suggéré, ne s'est encore tenue à ce sujet.

Il n'y a rien à cacher

3. L'entrepreneur explique son projet pour la première fois

Dans les murs de son entreprise actuelle à Ussac, Robert Jaladi confirme avoir " acheté les lieux " et annonce vouloir y créer un atelier de déconstruction automobile. " C'est un peu mon rêve d'avoir une casse moderne " dit-il, car aujourd'hui le site d'Ussac est à l'étroit et ses 12 salariés " ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. On n'est pas assez grand et on est limité en place. C'est la raison pour laquelle on achète un autre site ". Ce nouvel atelier serait " un lieu sans accueil du public, uniquement dédié au démontage de véhicules avec 6 nouveaux emplois à la clé " pour démonter les voitures et trier les pièces qui peuvent être réutilisées ou non. Son projet est déposé auprès des services de l'Etat avec l'ambition de reconstruire le bâtiment de 4.000m², tout en retirant l'amiante du toit. " On veut tout remettre aux normes " souligne-t-il, évoquant un investissement estimé à plus d'un million d'euros.

Robert Jaladi veut développer l'activité de son entreprise dont le site actuel est saturé, et améliorer les conditions de travail de ses salariés © Radio France - Nicolas Blanzat

4. L'activité a déjà démarré selon les riverains

Reste que les riverains s'émeuvent " d'un début d'activité sans en avoir l'autorisation ", en référence au stockage de voitures dans les bâtiments. " Il se passe des choses tôt le matin, ou tard le soir, parfois le week-end " reprend Fabienne Brossard, " il y a une centaine de véhicules entreposés et arrivés en roulant. Ils ont du carburant, de l'huile, des pneus, des batteries " énumère-t-elle pour pointer les risques d'incendie. Robert Jaladi, le porteur de projet, ne nie pas avoir entreposé " quelques voitures, car je n'ai plus assez de place où je suis actuellement, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis, qui n'a pas d'essence et de l'huile dans la voiture qu'il met dans son garage ? " Les riverains expliquent avoir alerté par courrier les services de l'Etat, le procureur de la République, les élus (mairie, sénateur, députée) le 18 décembre. " Personne n'a répondu, c'est l'omerta ".

Des voitures sont déjà stockées sur le site © Radio France - Nicolas Blanzat

5. Pollution sur le site ?

Le site, en friche depuis 2011, est-il pollué par les précédentes activités ? C'est ce que pointe les habitants alors qu'il a longtemps abrité la société Mécanique générale de Brive, fabriquant notamment de pièces d’armement. Puis il y a eu un centre de tri de déchets industriels exploité par Suez jusqu'en 2011 et l'incendie des lieux où étaient stockés des tonnes de cartons. " Il n'y a rien à cacher " reprend Robert Jaladi, " ce site était pollué il y a six ou sept ans. Des piézomètres ont été installés, il s'agit de sondages de nappes phréatiques. Ils sont analysés tous les ans et viennent de l'être dernièrement. Une progression se fait par élimination naturelle de ce qu'il y avait, donc on est bon " assure-t-il. Tout ce dossier est entre les mains des services de l'Etat, et pour l'heure le dialogue de sourds se poursuit entre les deux camps, chacun invitant l'autre à faire le premier pas.