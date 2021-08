Drôme : une plateforme de covoiturage solidaire unique en France pour lutter contre l'isolement

C'est une première en France, et c'est dans la Drôme que ça se passe. Si vous n'avez pas de voiture et que vous voulez vous déplacer, une nouvelle plateforme vous met en relation avec un chauffeur, gratuitement. Le projet a pour ambition de se développer dans tout le pays.

La Drôme se lance dans le covoiturage solidaire ! Une jeune plateforme, appelée Mobisol26 relie ceux qui n'ont pas de voiture avec des chauffeurs qui ont du temps et veulent donner un coup de main gratuitement. L'initiative est soutenue par le Département, et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la première fois qu'un réseau d'une telle ampleur se développe en France.

Pour l'instant, l'expérimentation est en cours dans les secteurs de Nyons, d'Hauterives, et du Diois. Une centaine de chauffeurs bénévoles a déjà été recrutée, en trois mois.

Plus qu'un simple covoiturage

Le principe est simple. "Dans la Drôme, il y a beaucoup de territoires ruraux qui n'ont pas de solution de mobilité : pas de bus, pas de trains", détaille Salim Drouby, le coordinateur de Mobisol26. La plateforme propose donc une solution à l'isolement : "Si vous êtes une personne âgée, en recherche d'emploi, ou un jeune sans permis, et que vous souhaitez vous déplacer, vous nous contactez par téléphone ou sur notre site internet, et on vous met en relation avec un chauffeur bénévole", continue-t-il. L'opération est entièrement gratuite.

D'habitude, Claudine arrive à se débrouiller sans voiture à Nyons. Mais à 70 ans, elle doit se faire opérer de la hanche, à 50 km de là. Et entend parler de ce nouveau réseau de covoiturage. "J'en ai besoin, parce que je n'ai pas de moyen de locomotion pour les longs trajets. Je peux prendre le car, mais je préfère passer par le covoiturage..." Ce sera Abdel qui prendra le volant pour l'amener. Lui aussi habite à Nyons. Il est à la retraite, et se plaît bien dans ce rôle chauffeur solidaire, qui lui permet de voir de monde. "Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, je les amène ! J'en ai de 30 ans, comme de 60 ans, voire plus. Moi, ça me sort, et puis on discute !"

Le projet leur profite donc un peu à tous les deux. Et c'est le but. Car ce n'est pas un simple covoiturage, explique Salim Drouby : "C'est un accompagnement. Par exemple, si le chauffeur déplace une personne âgée, elle discute avec elle, l'aide à monter dans la voiture... Il y a une vraie relation sociale entre les deux personnes."

L'objectif est d'arriver aux 600 adhérents, chauffeurs et bénéficiaires confondus, d'ici la fin de l'année. Prochaine étape : se développer dans toute la région, puis dans tout le pays.