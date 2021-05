Un projet de plateforme logistique à Laudun-L'Ardoise dénoncé par les riverains et syndicats

Une plateforme logistique pour remplacer l'ancien site d'Arcelor-Mittal, à Laudun-L'Ardoise, dans le Gard rhodanien. Le projet de l'entreprise Gifi, qui vend des objets de maison à petits prix, a été accepté le 12 avril dernier par les élus locaux. 120 000 m² d'entrepôts devraient voir le jour d'ici 2024 pour stocker les produits. Mais les riverains et les syndicats locaux dénoncent déjà ce projet.

"C'est un ancien site sidérurgique, qui est truffé de métaux lourds, explique Elian Cellier, secrétaire de la section PC dans le Gard rhodanien. _Et la plateforme sera seulement alimentée par des camions, alors qu'on nous avait vendu un accès fluvial et ferroviaire. Ce projet ferait passer 250 camions par jour, là où mille personnes résident." _Syndicats locaux et riverains craignent des nuisances sonores et des risques de pollution pour les habitants.

Les élus, de leur côté, assurent que cette plateforme permettra de créer 250 emplois. "On sait ce que c'est une plateforme logistique, comme Amazone et d'autres, et on sait qu'elles sont de plus en plus robotisées et automatisées, poursuit Elian Cellier. Alors est-ce qu'il y aura vraiment la création de ces 250 emplois ? On en doute. Et ensuite, est-ce qu'on est prêts à tout accepter pour quelques emplois ? Il y a besoin de sécuriser les choses et ne pas donner un blanc seing à Gifi, sans garantie."

Syndicats locaux et riverains demandent un moratoire afin d'obtenir les réponses à leurs questions et de sécuriser le projet.s