Un projet de reprise de la Halle de la Buffa de Nice officiellement présenté

Vendue par la ville de Nice en 2007, cette halle s'était dégradée d'années en années. Les commerçants se faisaient de plus en plus rares. Depuis plus de 10 ans, les propriétaires de cet îlot changeaient et se succédaient, les uns après les autres, sans jamais que le projet puisse aboutir.

Un nouveau fond d'investissement

La société de gestion immobilière APICAP a racheté le projet le 21 décembre dernier. Cela fait plus de 20 ans que cette entreprise baigne dans l'investissement immobilier. Pour la première fois, la cité de la Buffa appartient à un seul et même propriétaire.

Au sous-sol, un nouveau parking, sur deux niveaux au minimum, va voir le jour. Un hôtel 4 étoiles d'environ 150 chambres, une résidence séniors de 80 appartements et plusieurs commerces seront également installés.

Le dépôt de permis est envisagé pour fin 2022. Les travaux commenceront, eux, fin 2023 et dureront 3 ans.