Un projet de reprise "sérieux" pour la fonderie SAM de Viviez assure Carole Delga

Les salariés de la SAM sont très prudents et ne sont pour l'instant au courant de rien. Carole Delga, la présidente PS de la Région Occitanie, annonce ce vendredi être en discussions avancées avec un repreneur "sérieux" pour la fonderie automobile de Viviez qui a été liquidée en fin d'année dernière suite au départ de Renault, l'unique client. Ce repreneur potentiel, dont elle ne dévoile pas le nom, serait français et pourrait garder une partie des salariés. Ils sont 360 à chercher un reclassement dans le bassin de Decazeville, et occupent leur usine depuis 66 jours.

Bercy confirme mais reste prudent

Carole Delga a convaincu Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qu'une fonderie dans la grande moitié sud de la France est "indispensable en terme de souveraineté industrielle", confirme le service presse de la présidente de Région. Le repreneur potentiel poursuivrait une activité automobile mais se diversifierait aussi dans les filières du vélo et de l'aéronautique. On en saura plus d'ici cet été assure Carole Delga.

Sur le plateau de Public Sénat la semaine dernière, Bruno Le Maire expliquait déjà travailler sur des "pistes préliminaires" avec la présidente de la région Occitanie, et ne pas vouloir "créer de faux espoirs".

Il y a une piste qui commence à se dégager, elle est une fois encore très préliminaire, nous sommes prêts à la soutenir, il y en aura peut-être d'autres (...) je ne peux pas vous dire avec certitude que nous avons un repreneur industriel aujourd'hui, je dis juste que j'ai fait une promesse, et je ferai tout pour la tenir. - Bruno le Maire, sur le plateau de Public Sénat le 21 janvier

Ce vendredi, un forum de l'emploi est organisé à Figeac pour les licenciés de la SAM, un autre doit se tenir le 17 février à Decazeville. La préfecture de l'Aveyron assure que 130 postes sont d'ores et déjà disponibles dans les sociétés de la Mécanic Vallée du bassin.