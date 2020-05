Un projet en cours pour développer l'énergie à hydrogène en Moselle

Alors que l’État a débloqué un montant record pour aider la filière automobile et encourager l'achat de véhicules moins polluants, un projet est en train de prendre forme en Moselle pour développer la filière à hydrogène.

Une station à Sarreguemines

GRTgaz, qui exploite les réseaux de gaz, a noué un partenariat avec l'allemand Creos pour créer un réseau de transport européen 100 % hydrogène, reliant la Moselle, la Sarre et le Luxembourg. Ce projet, baptisé mosaHYc, a pour but d'aider au développement de la filière. "L'idée c'est de convertir des canalisations de gaz déjà existantes pour transporter cet hydrogène" explique Marion Lacombe, analyste stratégique chez GRTgaz. "On sait que dans cette région frontalière il y a des déplacements quotidiens très importants de frontaliers, le transit routier est important et donc ça génère des problématiques environnementales. Avec ce projet, l'idée c'est de contribuer à l'émergence d'un marché régional de l'hydrogène vert pour favoriser la mobilité comme les bus à hydrogène, les bennes à ordures ou les voitures de collectivités."

En Moselle, la ville de Sarreguemines possède une station pour ses véhicules. Moins connue que l'électricité, l'hydrogène est une énergie décarbonée et n'émet pas de gaz à effet de serres, d'où son intérêt. Seulement, son coût est encore onéreux. "C'est pour ça qu'il faut développer une filière de la production aux infrastructures pour attirer les nouveaux clients" conclut Marion Lacombe. Le projet mosaHYc est encore en phase d'étude et pourrait se concrétiser en 2022 si les investissements sont trouvés.