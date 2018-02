Sarlat-la-Canéda, France

Des rues pavées, des millions de touristes et des hôtels de plus en plus nombreux. Sarlat doit bientôt trancher sur un projet de 130 chambres du groupe AccorHotels. Une enquête publique prend fin ce lundi.

Des hôteliers inquiets

Pour l'instant, c'est un terrain en partie en friches au pied du viaduc du Pontet, à la sortie sud de Sarlat. Si le projet est accepté, un bâtiment sur plusieurs étages poussera bientôt.

Pour l'instant, le terrain est encore en friche. © Radio France - Willy Moreau

"Les petites structures ne pourront pas faire le poids", craint Isabelle Lebon, la gérante du restaurant-hôtel La Couleuvrine, situé en centre-ville. Malgré tout, "peut-être que ça permettra d'attirer une nouvelle clientèle de séminaristes", espère-t-elle.

C'est bien la volonté du maire, Jean-Jacques de Peretti : "Nous avons 2 à 2,5 millions de visiteurs chaque année. Le but est de les maintenir sur la commune."

Une évolution saisonnière

Néanmoins, avec ces nouvelles places, Gilbert Florentin, le propriétaire du Plaza Madeleine, prévoit un bouleversement de l'activité hôtelière à Sarlat.

"Nous, les six à sept hôtels qui restons ouverts toute l'année, explique-t-il, nous avons un taux d'occupation de 20% à l'année en moyenne. Si le projet est mis en place, nous envisageons, en ce qui concerne notre établissement, d'ouvrir uniquement pour la haute saison."

M. de Peretti affirme avoir reçu deux autres propositions de promoteurs, en centre-ville cette fois. Il se dit plutôt favorable.