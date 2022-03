Un projet industriel d'une centaine d'emplois abandonné dans le nord Deux-Sèvres

Un projet synonyme d'une centaine d'emploi et de 25 millions d'euros d'investissement abandonné dans le nord Deux-Sèvres. Celui porté par la SDVI, société de diffusion de véhicules industriels, filiale d'Iveco. Elle renonce à la création de ce qui devait s'appeler Heuliez Carosserie à Rorthais, à côté d'Heuliez Bus. L'annonce a été faite ce mardi dans un communiqué.

L'entreprise évoque d'abord les difficultés économiques sur un atelier avec une diminution de l'activité d'environ 50% en 2021 et des prévisions à la baisse aussi pour 2022. "Celle-ci est liée, en partie, à l’allongement des délais de réception des camions qui peuvent excéder une année, et ce du fait de la pénurie de composants. Cette réduction notable va de pair également avec un manque de visibilité de certains appels d’offres pour les prochaines années et aucune embellie n’est attendue avant 2025", précise la SDVI.

La deuxième explication avancée est le cadre réglementaire en matière d’environnement qui "a engendré un délai supplémentaire de plusieurs mois du calendrier initial. L’implantation du projet a finalement nécessité une étude d’impact préalable avec la demande d'étude de solutions alternatives pour l'implantation".

Une "mauvaise nouvelle", réagit Pierre-Yves Marolleau, président de l'Agglo 2B et maire de Mauléon. "Pour le Bocage, même si nous avons un taux de chômage très faible, c'était quand même entre 60 et 80 emplois dans un premier temps. C'était aussi une ressource au niveau des taxes foncières, des anciennes taxes professionnelles".

Je suis un président un peu désabusé

Pierre-Yves Marolleau dit être "un président un peu désabusé. Nous avons plusieurs projets sur le territoire, je pense à UniTri sur Loublande, à des zones économiques sur Moncoutant-sur-Sèvre, sur Bressuire où les projets tardent à sortir parce que nous nous heurtons parfois à des demandes d'études complémentaires qui coûtent de l'argent et du temps et là, dans le cas extrême, même si l'entreprise avait aussi des difficultés passagères, on arrive à la non-réalisation d'un projet qui nous tenait à cœur".

"L'Etat nous dit qu'il faut travailler sur les plans de relance, qu'il faut faire avancer les choses vites. D'un côté on a ce discours et de l'autre on a des problématiques liées à des études complémentaires alors que ce sont des zones qui sont classées économiques depuis belle lurette. _J'ai un peu de peine à tout comprendre_", poursuit-il appelant à faire confiance aux élus locaux.

La société SDVI indique dans son communiqué qu'elle poursuit bien ses activités sur ses actuels sites d’Orvault, Rezé, St-Nazaire, Angers, Angoulême, Poitiers et La Roche-sur-Yon.