On peut parler de rénovation réussie : le quartier du Bernon, à Epernay, ne ressemble en rien à ce qu’il était auparavant. 100 millions d’euros ont été investis pour l’améliorer. La fin des travaux sera inaugurée ce samedi.

Épernay, France

L’inauguration du nouveau quartier Bernon, à Epernay, est prévue ce samedi. On peut vraiment parler de nouveau quartier, tant il n’a rien à voir avec le visage plutôt triste, qu’il présentait en 2005.

De grands espaces © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Parce qu’il a bien fallu 13 ans pour mener à bien ce chantier de rénovation urbaine. Il a aussi nécessité un budget de 100 millions d’euros. Les principaux financeurs ont été le bailleur social Plurial Novilia (47%) l’ANRU- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (30%), et la ville d’Epernay ( 11%).

De nouveaux équipements collectifs © Radio France - Philippe Rey-Gorez

« Un nouveau Bernon est né » - Franck Leroy, maire d’Epernay

Le résultat est à la hauteur : de grands espaces, des constructions claires, des équipements collectifs tout neufs.

Le bar-tabac-FDJ © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Tout est neuf ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

en savoir plus Franck Leroy, maire d'Epernay

Les commerçants aussi ont pu s’installer dans de nouveau locaux. Les habitants semblent particulièrement apprécier le parc paysagé. A leur demande a également été créé un jardin bio partagé.

Le Mont Bernon également inauguré

Autre inauguration, ce lundi : celle du Mont Bernon, situé tout près du quartier. Un parc aménagé y a créé, avec un belvédère. Il a été baptisé du nom de Pierre Cheval, décédé en 2016. C'est lui qui avait porté la candidature des paysages de Champagne au patrimoine mondiale de l'Unesco.

Le nom de Pierre Cheval en bonne place © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Tout le sommet du mont a été débroussaillé, et du coup, on y a une vue superbe sur les environs et le vignoble champenois.

Vue sur Epernay depuis le belvédère © Radio France - Philippe Rey-Gorez