Un rapport ministériel remet en cause l'installation de certaines paillotes sur le littoral héraultais

En avril 2022, l'ancien Premier ministre Jean Castex, missionne deux hauts fonctionnaires afin de faire un état des lieux des paillotes sur le littoral héraultais. Le préfet Leleu et un inspecteur de l'environnement sont désignés afin de proposer "des scénarii de transition apaisée". Ils ont donc entamé des discussions avec les élus locaux et les associations de protection de l'environnement jusqu'en septembre. Après avoir demandé les conclusions, la FNE (France Nature et Environnement) vient de rendre public le rapport . Ce dernier pointe du doigt des excès de la part des gérants des concessions. Sur les 81 plages privées de l'Hérault, 16 devraient être supprimées.

Des espaces remarquables à préserver

Depuis 1986, la loi littoral protège les espaces remarquables, que ce soit des sites marins ou terrestres. L'installation de paillotes sur ces zones naturelles est donc interdite. Ces milieux souffrent chaque année de l'érosion qui se traduit par un recul du trait de côte. Selon la mission d’inspection. "La surfréquentation touristique provoque à elle seule un recul du trait de côte de 1,5 mètre par an. Ce phénomène doit être pris en compte dans le cadre des attributions de concession." Mais le rapport souligne le manquement à cette loi littoral dans le département de l'Hérault et dans le plan d'aménagement des villes. Des paillotes s'installent illégalement sur des espaces protégés. Le rapport préconise alors de les déplacer sur des "plages urbaines" voire de les supprimer. Sur les 81 installations de l'Hérault, 67 sont exploitées. Parmi elles, 16 devraient être supprimées et 7 sont maintenus sans conditions.

Les conclusions sont satisfaisantes pour Simon Popy, président de la FNE Languedoc-Roussillon. "Le rapport est complet. Un grand nombre de maires prétendent ne pas être dans l'illégalité, que leurs paillotes sont une réelle économie, mais il y a plus important dans la vie. Il faut protéger nos plages et tout simplement respecter la loi" explique le défenseur de l'environnement. Le rapport préconise aussi de faire des études d'impact sur l'environnement pour certaines paillotes avant de les déplacer sur d'autres secteurs.

L'avis des élus et de la préfecture

Dans un communiqué, les maires de Sète, Agde et de la Grande Motte assurent avoir pris connaissance des conclusions du rapport par voie de presse et par la FNE. Une situation improbable selon eux, alors que les élus attendaient depuis longtemps le résultats de cet audit. Si certaines paillotes doivent être déplacées, ils le feront après les études d'impact. En revanche pas question de supprimer des installations.

De son côté, le préfet de l'Hérault a bien reçu les conclusions, mais que va t-il décider de mettre en place ? Dans une réponse écrite, il juge que ce rapport n'apporte pas plus d'éléments nouveaux et il continue de travailler avec les élus locaux. "Les échanges se poursuivent avec les collectivités concernées, au cas par cas au regard du droit en vigueur et des intérêts économiques locaux".