Un rassemblement anniversaire réunit une centaine de gilets jaunes ce mardi à Saint Avold

Une centaine de manifestants se sont réunis dans le calme ce mardi en début d'après midi aux abords du rond-point de la ZAC du Heckenwald à Saint-Avold, deux ans jour pour jour après la première manifestation du mouvement demarré le 17 novembre 2018. Ce lieu avait fait partie de l'un des points d'ancrage de la forte mobilisation observée en Moselle-Est pendant plusieurs semaines.

Une dérogation avait été accordée par la Préfecture pour permettre aux gilets jaunes de s'y rassembler statiquement ce mardi.

Beaucoup d'entre eux parlent de retrouvailles "en famille". Une famille tourmentée par les traces qu'ont laissées dans la mémoire collective les images des débordements observés lors des différents actes de mobilisation en Moselle et partout en France :

Ce rassemblement anniversaire devait donc cultiver l'esprit d'un retour aux sources pour ne pas faire oublier leurs revendications initiales : celles du "pouvoir d'achat " et du "mieux vivre ". Annick a repondu présente malgré le confinement :

On est toujours là et on a pas ce qu'on veut. J'ai pas assez. J'ai travaillé pendant quarante ans et demi pour gagner 1070 euros de retraite. C'est pas beaucoup. Voila pourquoi je suis dehors moi - Annick