Un rassemblement ce samedi devant la clinique de l'Union pour protester contre le parking payant

Depuis le début de l'année 2021, la clinique du groupe Ramsay a mis en place un parking payant. Et ça ne passe pas pour un collectif de maires et des riverains qui demandent son retrait.

Eric Lavialle ne vient désormais plus à la clinique de l'Union qu'à pied. Il refuse de payer le ticket d'entrée du parking. "On voit des gens qui viennent pour des examens plusieurs fois dans le mois et qui en ont pour près de 150€ au total !" Du côté de la direction, Fabrice Derbias réfute que ce parking ait été mis en place pour faire de l'argent : "Les recettes de ce parking servent à financer des coûts de maintenance, d'entretien, de sécurisation, de gardiennage, sans compter les impôts et taxes générés pour les comptes de l'établissement." Depuis le début de l'année, le parking aurait rapporté un peu plus de 600.000€.

Les craintes de la direction pour cette manifestation

Un collectif de maires épaulé par des riverains demande la gratuité du parking pour accéder à la clinique. Ils vont se réunir ce samedi à 15h pour protester. Une manifestation qui fait naître quelques inquiétudes au directeur de la clinique, Fabrice Derbias : "on est sur un site privé et je suis inquiet pour le repos des patients hospitalisés et sur l'accessibilité des services de la clinique, notamment les urgences"

La direction rappelle que ce parking est accessible gratuitement pendant 30 minutes. C'est insuffisant pour Eric Lavialle : "un examen dure au minimum 45 min, faire croire que 30 minutes suffisent ce n'est pas un argument recevable". L'opposant pointe aussi des voitures qui se garent dans les rues adjacentes à la clinique pour éviter de payer. "Je ne dis pas que cela n'arrive pas, concède Fabrice Derbias. Mais je me suis rendu dans les lotissements par moi-même et je ne l'ai pas constaté."