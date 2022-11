Un rassemblement, pas une manifestation : la mobilisation pour les salaires peu suivie en Drôme-Ardèche

Les manifestants n'ont pas répondu en masse à l'appel de la CGT, ce jeudi 10 novembre, journée d'appel à la grève interprofessionnelle pour demander une hausse générale des salaires. Une centaine de manifestants se sont rassemblés, en début d'après-midi, sur le Champ de mars, à Valence. À l'origine, il devait y avoir un défilé dans les rues, mais les manifestants n'étaient pas assez nombreux, pas plus que lors de la dernière journée de mobilisation, le 27 octobre. À l'époque, les manifestants disaient à France Bleu Drôme Ardèche que les vacances scolaires étaient sans doute à blâmer pour le manque de participation. Ce jeudi, l'essouflement de la mobilisation ne faisait plus de doute.

S'ils (FO) ont une bonne idée, qu'ils la proposent ! - Robert

D'ailleurs, FSU, Solidaires et Force Ouvrière ont refusé de s'associer au mouvement, FO estimant les manifestations épisodiques inefficaces. "Non seulement c'est contre-productif, deuxièmement ça fait peu bouger les choses, troisièmement ça use les troupes", déclarait hier (mercredi 9) Frédéric Souillot, secrétaire général de FO. À Valence, le positionnement de FO, d'habitude allié de la CGT, a fait réagir. "Pour l'instant ce qui permet de voir la volonté de changement ce sont les actions", estime Robert, malgré tout lucide sur le manque de mobilisation. "Il y a toujours des moments plus difficiles, on y est, mais ce sont eux qui permettent de poursuivre l'action. Il ne se passe pas rien, et parfois, après, ça remonte".

