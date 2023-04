Un rassemblement pro-nucléaire à Bollène près de la centrale nucléaire du Tricastin

Une centaine d'élus, de chefs d'entreprises et de salariés se sont rassemblés pour soutenir le projet d'EPR2 à la centrale nucléaire du Tricastin

"Oui à l'EPR2 Tricastin". Voilà le message inscrit sur la banderole déployée par une centaine d'élus, de personnalités politiques, de chefs d'entreprises et de salariés ce mercredi 19 avril à Bollène près de la centrale nucléaire du Tricastin lors d'un rassemblement organisé par "Le Collectif", qui réunit des acteurs économiques du Gard rhodanien. Mais les participants venaient aussi du Vaucluse, de la Drôme, et même de Haute-Garonne. Tous soutiennent la candidature du site pour accueillir deux réacteurs de type EPR2.

Dynamisme économique

Ils voient dans ce projet une promesse de dynamisme économique. Selon le "Collectif", les deux réacteurs pourraient générer 10.000 emplois directs. "Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent du nucléaire dans le secteur. C'est tout le sens de cette intervention", explique Anthony Zilio, le maire de Bollène.

La députée Rassemblement national Marie-France Lorho (4e circonscription du Vaucluse) y voit aussi un atout écologique et énergétique. "Le nucléaire ne produit pas d'émissions de CO2 et est une énergie propre. C'est bien de le remettre sur les rails parce que comme aujourd'hui, nous sommes dans la panade au niveau des énergies, nous avons besoin du nucléaire", déclare-t-elle.

Pour ces raisons, la région PACA soutient aussi le projet. "La filière nucléaire est une de nos priorités puisque notre objectif est de décarboner l'énergie. C'est un projet de territoire qui nous permet d'aller au-delà des frontières administratives", selon Violaine Richard, conseillère régionale et vice-présidente de la commission transition énergétique.

Des militants écologistes en opposition

Mais dans cette foule largement acquise à la cause de ce projet, des militants écologistes ont voulu faire entendre leur voix et s'y opposent. Une dizaine de membres de l'association Les amis de la terre et du collectif Stop Tricastin se sont invités au rassemblement.

"Implanter des EPR2 en zone sismique active ne nous paraît pas recommandé. Ensuite, nous sommes en urgence climatique. Or lorsque ces EPR2 seront en fonctionnement il sera déjà trop tard", affirme Alain Volle, le porte-parole du collectif Stop Tricastin. Avec d'autres, il a interpellé des élus et des chefs d'entreprises et déployé deux banderoles pour réclamer davantage de débat sur cette question.

Verdict rendu d'ici la fin de l'année

Ce sera au final à l'Etat de trancher si oui ou non deux EPR2 seront construits au Tricastin ou si c'est plutôt la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain qui les accueillera. Selon EDF, la décision pourrait être rendue au plus tôt au mois de juin, sinon d'ici la fin de l'année 2023. D'ici là, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie se rendront à la centrale nucléaire du Tricastin ce vendredi 21 avril pour aborder la question de la relance du nucléaire.