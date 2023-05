"Un record historique" pour Rossignol

La saison 2022-2023 a été exceptionnelle pour pour Rossignol...

Vincent Wauters, PDG de Rossignol - Je suis vraiment très très heureux au regard des efforts des équipes depuis les moments difficiles à vivre du Covid. Donc un rebond très fort en première année où on a récupéré 95% d’avant-Covid, et là on passe à un record historique en termes de chiffre d’affaires pour le groupe en général, pour chaque région, pour chaque segment, pour chaque canaux de distribution... Donc une très belle année.

ⓘ Publicité

Quel est l’élément qui tire ces résultats vers le haut ?

Je pense qu’on a bénéficié en début de saison de l’effet rebond post-Covid, avec une forte demande. Et l’élément probablement le plus important, c’est la très bonne réception de nos innovations : on a décidé au creux du Covid de maintenir voire d’augmenter les budgets de recherche et développement (...), et tous ces produits ont été très bien reçus.

Quelle est la la démarche environnementale de Rossignol ?

Au niveau des produits on a annoncé un ski hautement recyclable, l'Essential, sous la marque Rossignol, qui est 10 fois plus recyclable qu’un ski de construction traditionnelle. On a aussi annoncé sur Dynastar un ski très vertueux en termes de niveau d’émissions de CO 2, Le Hybrid Core 2.0 qui va être lancé pour la saison prochaine. Mais on travaille aussi sur tous les éléments du cycle de vie : on a annoncé 15 millions d'euros d’investissements dans nos usines pour améliorer l’efficience énergétique, et je suis fier de pouvoir confirmer qu’on a déjà libéré 6 millions pour mettre des panneaux solaires sur notre usine espagnole, 4 000 panneaux solaires qui couvriront 20-25% des besoins en énergie. On travaille sur la seconde vie des produits, et on a aussi annoncé cette semaine qu’on allait investir dans nos propres forêts de peupliers dans des endroits où il n'y a pas de forêts actuellement. Donc on va être puits de carbone avec la plantation sur une période de 15 ans de 50 000 arbres qui vont être utilisés pour faire des skis en circuit court destinés à nos usines en Espagne et en France, et pour faire des skis hautement recyclables pour lesquels le bois est recyclé à 100%.