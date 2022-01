Un recours contre la vente des Thermes de Néris-les-Bains devant le tribunal administratif

L'opposition municipale de Néris-les-Bains s'y était engagée si elle n'était pas entendue par la majorité, c'est désormais chose faite. Un recours contre la vente des Thermes de Néris-les-Bains a été déposé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en décembre. C'est le groupe France Thermes qui se portait acquéreur (le groupe est déjà présent à Vichy et Châtel-Guyon, ndlr). La vente qui devait être effective au 1er janvier 2022 n'a donc pas eu lieu.

Garder la maîtrise des thermes

C'est le conseiller municipal d'opposition Patrice Daffy qui a porté ce dossier devant la juridiction clermontoise. Car il voit dans cette vente un risque important pour l'économie de la commune sur le long terme. "Les groupes cherchent à faire des résultats à court terme, c'est-à-dire 10 ou 15 ans. Alors que le thermalisme public à vocation à durer des siècles. Imaginez que l'activité ne soit pas rentable. Il y a un risque de fermeture" affirme Patrice Daffy.

Patrice Daffy, conseiller municipal d'opposition sur le risque économique lié à cette vente Copier

C'est pourquoi l'opposition préfèrerait opter pour une délégation de service public. "C'est vrai que ça permet au privé d'être plus dynamique financièrement. Donc on loue notre station thermale pendant 10 ou 15 ans, ça s'appelle une DSP. Le privé va ainsi apporter son expérience et une manne financière" poursuit Patrice Daffy. La mairie de Néris-les-Bains conserverait ainsi la propriété de l'établissement et de la source thermale.

Patrice Daffy, conseiller municipal d'opposition sur le choix d'une délégation de service public Copier

"C'est compliqué d'attaquer sur le fond, donc on attaque sur la forme", confie Patrice Daffy. Selon l'élu d'opposition, toutes les procédures n'auraient pas été respectées. D'abord, tous les conseillers municipaux "doivent disposer des documents préparatoires au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il y a lieu d’annuler les délibérations attaquées" peut-on lire dans la requête de l'opposition.

La requête présentée au tribunal administratif précise aussi qu'il faut que "la décision de déclassement d’un bien appartenant au domaine public soit motivée par un motif d’intérêt général. Les difficultés rencontrées par la SEMETT ne sauraient constituer un motif d’intérêt général justifiant la cession des thermes". La Société d'Economie Mixte d'Exploitation du Thermalisme et du Tourisme était en déficit de 2 millions d'euros l'année dernière.

Les thermes de Néris-les-bains © Radio France - Juliette Micheneau

La vente seulement reportée selon la majorité municipale

De son côté, la majorité municipale reste pleinement mobilisée pour que cette vente ait lieu. "Nous ne sommes pas inquiets car tout est en règle. Ce projet a été présenté en réunion publique et approuvé par les habitants", affirme Alain Chapy, maire de Néris-les-Bains. Sur le risque de désengagement de France Thermes, l'édile n'y crois pas. Le groupe compte investir 25 millions d'euros, dont 9,5 millions pour l'acquisition du domaine thermal. "Un désengagement voudrait dire que tout cet argent aura été investit pour rien" poursuit Alain Chapy.

Dans cette affaire on perd du temps et de l'argent public - Alain Chapy, maire de Néris-les-Bains

En attendant d'en savoir plus, c'est la SEMETT qui conserve la gestion des Thermes de Néris-les-Bains au nom de la commune jusqu'en juin prochain sur décision du conseil municipal. La date de la délibération au tribunal administratif n'est pas encore connue. Selon le maire, France Termes n'abandonnerait pas pour autant le projet de rachat du domaine thermal. La vente serait donc seulement reportée. Et le maire de conclure : "dans cette affaire on perd du temps et de l'argent public".