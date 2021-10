Un recours contre le rachat des Thermes de Néris-les-Bains

C'est un projet lancé il y a plusieurs mois qui pourrait être remis en cause. En juillet dernier, la municipalité de Néris-les-Bains a acté la cession de l'activité thermale au groupe France Thermes. Un projet qui comprend la vente des bâtiments et de la source thermale pour 9,5 millions d'euros. France Thermes, déjà présent à Vichy et Châtel-Guyon, propose un projet global santé et bien-être avec hébergement et restauration.

La vente doit en théorie entrer en application le 1er janvier 2022. Cependant, le dossier prend une tournure politique. En effet, un recours gracieux a été adressé au maire de Néris-les-Bains par Patrice Daffy, conseiller municipal d'opposition (divers droite) par le biais de son avocat il y a quelque semaines. Celui-ci demande l'annulation de la délibération de juillet.

Objectif, que la ville reste propriétaire du bâtiment et de la source thermale

« Nous avons reçu une lettre il y a deux mois, ce qui nous a un peu surpris, car personne ne s'était opposé à cette délibération» explique Alain Chapy, le maire de Néris-les-Bains au micro de France Bleu Pays d'Auvergne. L'édile qui s'inquiète des effets que pourraient avoir ce recours. « Il ne faudrait pas que cela remette en cause la signature de nos actes et par conséquent la prochaine saison thermale » poursuit Alain Chapy.

De son côté l'opposition explique le choix de ce recours gracieux. « Nous ne sommes pas opposés à ce que France Thermes reprenne la gestion des thermes, car ce sont des gens très compétents. Mais nous aimerions qu'ils le fassent par le biais d'une délégation de service public (DSP) », précise Patrice Daffy. En d'autres termes, l'opposition souhaite que la ville de Néris reste propriétaire du bâtiment et de la source thermale.

On garderait ainsi un semblant de maitrise de l'activité thermale. C'est le seul poumon économique de la ville - Patrice Daffy, conseiller municipal d'opposition

Pour l'opposition, il en va de la sécurité économique de la ville. « Si dans 10 ou 15 ans ça n'intéresse plus France Thermes, on pourra proposer une nouvelle DSP. On garderait ainsi un semblant de maitrise de l'activité thermale à Néris-les-Bains. C'est le seul poumon économique de la ville » poursuit Patrice Daffy. Le conseiller municipal d'opposition estimant par ailleurs que la vente de ce bien public est illégale.

Le maire de Néris a répondu il y a quelques jours à ce recours par le biais de son conseil. « On peut critiquer certaines choses, mais nous avons vérifié avec nos conseillers juridiques et tout est en règle » assure Alain Chapy qui affirme qu'il mènera ce projet de cession des thermes jusqu'au bout. De son côté l'opposition, jugeant la réponse non satisfaisante, compte porter ce dossier devant le tribunal administratif avant le 19 décembre.

À noter que fin 2020 la Semett (Société Exploitation Du Thermalisme Et Tourisme, ndlr) de Néris-les-Bains accusait un déficit de 2 millions d'euros.