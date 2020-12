Un recours devant le Conseil d'État contre le réaménagement autoroutier de Saint-Denis

Les opposants au projet de réaménagement autoroutier à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ont déposé un recours devant le Conseil d'État le 4 décembre. Non suspensif, il ne stoppe pas les travaux en cours entre A86 et A1, pour permettre un nouvel accès au futur village olympique.

Les opposants au projet d'aménagement d'échangeurs autoroutiers à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, viennent de déposer un recours devant le Conseil d'État, ce vendredi 4 décembre. Ils sont quinze requérants, parmi lesquels des riverains et des parents d'élèves. La Cour administrative d'appel de Paris avait débouté un précédent recours le 22 octobre dernier.

Contre la reconfiguration pour les JO

Ces requérants se positionnent contre la reconfiguration des nœuds routiers au niveau des quartiers Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1). Le futur aménagement doit fluidifier l'accès au village olympique pour les Jeux de 2024, village qui se déploiera en partie à Saint-Denis. Les opposants estiment qu'il met en péril leur santé et celle de quelque 700 enfants scolarisés dans une école primaire du quartier Pleyel, à cause du surcroît de pollution engendrée.

Le pourvoi devant le Conseil d'État n'est pas suspensif et les travaux se poursuivent.