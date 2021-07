Un repreneur conserve les emplois et investit dans l'usine de pâte à papier de Tarascon

Le Tribunal de Commerce de Toulouse a validé la reprise de l’usine de papier de Tarascon (Bouches-du-Rhône). Depuis un an, l'usine de prés de 300 salariés est en redressement judiciaire. Le repreneur Fibre Excellence (ex-actionnaire de précédente structure) assure qu'il maintiendra les 300 emplois et investira 180 millions d'euros pour réduire la pollution de l'eau et de l'air. L'usine promet de réduire l'utilisation de produits chimiques en utilisant de l'oxygène pour blanchir la pate à papier. Prés de 10.000 emplois forestiers en Provence, Côte Azur et Occitanie dépendent de cette usine de Tarascon. Des entreprises de Franche Comté, de Bourgogne et d'Auvergne sont aussi tributaires de cette usine de pate à papier.

Décision très attendue pour les 10.000 emplois de forestiers

A Bedoin (Vaucluse), Nathalie Triboulet est exploitante forestière; également présidente de la fédération Bois Provence Alpes, elle salue le projet de reprise qui assure un avenir aux entreprises forestière : "cette décision était attendue depuis des mois pour retrouver de la visibilité. Nous n'en avions plus depuis la mise en redressement judiciaire et c'était très compliqué pour travailler, investir et être suivi par nos banquiers. On a perdu beaucoup de temps, d'argent et de confiance".

L'exploitante forestière rappelle que cette usine de Tarascon est "le principal débouché pour les bois de nos régions. 10.0000 emplois ont un rapport direct avec Tarascon. Une partie du travail des entreprises jusqu'en Franche-Comté est pour Tarascon. Si cette partie disparait, le reste de la vie économique de ces entreprise ne pourrait plus exister".

Les investissements promis par le repreneur Fibre Excellence à Tarascon inspirent confiance à Nathalie Triboulet : "180 millions, c'est très positif pour la filière. C'est en amenant cette usine vers la rentabilité et davantage de vertus environnementales qu'on arrivera à la pérenniser".