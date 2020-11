Un repreneur pour Jacob Delafon à Damparis ?

C'est une lueur d'espoir pour les salariés de Jacob Delafon, à Damparis, dans le Jura. "Un repreneur s’est fait connaître" confie Rodolphe Gomis délégué CFE-CGC de l’usine, confirmant une information du quotidien Le Progrès. "C’est un industriel français qui fait du made in France et qui serait intéressé par l’activité de céramique. On continuerait donc à faire le même travail" poursuit le syndicaliste.

146 emplois concernés

La fermeture définitive de l'usine historique de la marque Jacob Delafon avait été annoncée le 3 septembre 2020 par le groupe américain Kohler. Une douche froide pour les 151 salariés (à l'époque) du site jurassien, désormais au nombre de 146 après notamment "quelques ruptures conventionnelles" précise Rodolphe Gomis.

Le nom de ce repreneur reste pour le moment secret.