Un restaurant de Laxou s’affiche en façade pour recruter

Les restaurateurs n’arrivent pas à recruter du personnel et un patron de Laxou, sur les hauteurs de Nancy, n’a pas hésité à afficher en façade sa recherche : il recrute en CDI pour servir, faire la plonge et travailler en cuisine : « Cette banderole, ça peut accrocher, provoquer le débat ».

La banderole de près de 3 mètres de long est bien visible sur la façade de l’Auberge des quatre vents : le restaurant recrute en salle, en cuisine ou pour faire la plonge. Le patron du restaurant de Laxou, sur les hauteurs de Nancy s’affiche en façade pour tenter de recruter.

La cuisine est flambant neuve avec des appareils derniers cris, les tableaux de service des 18 salariés sont ajustés avec bienveillance, on prend le temps de former le personnel quand il découvre le métier, mais le restaurant peine à trouver des candidats au CDI. Une pénurie qui conduit à refuser certaines réservations pour servir correctement la clientèle.

Provoquer le débat

Une pénurie généralisée dans un secteur qui a perdu 237 000 emplois en un an selon une estimation publiée par la Dares. Caroline et Myriam en salle et Myriam et Martin en cuisine ce jour ne cachent pas que le manque de personnel se ressent au quotidien avec un rush un peu plus stressant le midi et un métier qui n’a « pas une bonne image ».

Luc Meyer est à la tête du restaurant de Laxou, depuis 20 ans et il n’a jamais vu ça et en parle à ses clients : « Cette banderole, ça peut accrocher, provoquer le débat et faire bouger les lignes : c'est bientôt les élections présidentielles, on parle de plein de choses, mais on ne parle pas de gens qui sont au chômage, du million d'offres d'emploi non pourvues, de la formation… »

On fait le maximum pour que l'employé se sente bien

Un chef d’entreprise qui passe désormais plus de temps à gérer les plannings qu’à s’occuper des plats du jour : « Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas si on va ouvrir le dimanche qui arrive, on tire sur la corde ».

Pourtant, Luc Meyer fait tout pour que son entreprise, avenue de la Résistance, à la sortie de l'autoroute de Paris, reste familiale et à taille humaine : « On fait attention aux horaires, on fait attention aux conditions de travail, on a fait de gros investissements en cuisine, avec du matériel de dernière génération. Il ne fait plus très chaud, on respecte les horaires, on fait le maximum pour que l'employé se sente bien, mais ce n’est pas pour autant que l’on trouve du personnel »

Une banderole sur la façade du restaurant situé sur l’une des principales entrée de Nancy où passent 17 500 véhicules par jour.

Un restaurant qui sert 150 couverts par jour en temps normal. © Radio France - Thierry colin