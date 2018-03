Plancoët, France

"Je suis blessé, c’est une flèche en plein cœur", lâche Jean-Pierre Crouzil qui a créé le prestigieux restaurant de Plancoët en 1971 avant de le céder à son fils Maxime en 2012.

"C’est 45 ans de ma vie. Au départ c’était un routier PMU, j’en ai fait un deux étoiles. Aujourd’hui, je pleure".

Dévasté par les inondations en 2014, le restaurant avait été fermé pendant près d’un an pour travaux. L’établissement avait déposé le bilan en 2016 puis repris, il a été liquidé le 20 mars dernier. Malgré les difficultés, en février dernier, le chef Maxime Crouzil avait néanmoins conservé son étoile au Guide Michelin.

Le dernier menu a été retiré © Radio France - Johan Moison

Dans les rues de cette petite ville bretonne renommée pour son eau en bouteilles, la nouvelle de la liquidation de la maison Crouzil ne laisse personne indifférent. "Ça me désole, c’était quelque chose ce restaurant, on y allait pour les grands événements comme les mariages", raconte Gisèle, habitante de Plancoët. "A un moment, il y avait un bistrot, c’était bien parce que les prix étaient plus abordables pour nous". "C’est un mini-séisme pour la ville, la maison Crouzil a fait la notoriété de Plancouët au même titre que la source", ajoute de son côté le maire Patrick Barraux pour qui l’urgence, "c’est de trouver un repreneur".

Pour le fondateur de l’établissement, tout est encore possible. "La cuisine est toute neuve, la vaisselle aussi. Celui qui a un peu de courage, il arrive avec ses couteaux, il allume les fourneaux et c’est reparti", glisse Jean-Pierre Crouzil, nostalgique…