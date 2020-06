Déconfinement: un restaurant a rouvert dès minuit ce mardi 2 juin à Nantes

Ils n'en pouvaient plus d'attendre. L'équipe de la "La prison du Bouffay" à Nantes a rouvert les portes du restaurant à minuit pile ce mardi 2 juin, date du début de la phase 2 du déconfinement. Après deux mois de fermeture, une centaine de clients étaient au rendez-vous.

"C'est un peu comme un cadeau de Noël". Eric Wrobel, le co-gérant du restaurant "La prison du Bouffay" à Nantes retrouve le sourire ce mardi 2 juin. Avec le reste de son équipe, ils ne pouvaient pas attendre une minute de plus et ont donc rouvert à minuit pile. Une centaine de clients ont répondu présent pour déguster burgers, côtes de bœuf et autres spécialités de la maison.

Serveurs masqués, clients espacés

Cette première soirée fut l'occasion de tester le dispositif sanitaire. Les tables sont espacées d'un mètre minimum, les serveurs et les cuisiniers portent des masques, les tables sont également désinfectées régulièrement. Néanmoins la règle de distanciation des tables n'est pas sans conséquences. La capacité d'accueil du restaurant est divisée par deux à l'intérieur selon Eric Wrobel. En terrasse 150 personnes peuvent déjeuner ou dîner grâce à l'autorisation de la ville de Nantes d'élargir la surface de la terrasse. Le patron compte donc sur la reprise économique pour garder ses 30 salariés. Pour l'instant la grande majorité a repris le travail.