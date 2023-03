Un restaurant ouvert deux mois seulement pour que le personnel puisse vivre ses projets à fond

Chez Poison , rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse, pas de fiche de salaire. La chef-cuisinière est à son compte, auto-entrepreneur. Agathe Baulu est "comme un artisan qui restaure des vitraux", elle facture sa prestation et à l'issue de ses deux mois passés derrière les fourneaux à réveiller les papilles de ses convives, elle filera dans son Pays Basque natal pour vaquer à d'autres projets gastronomiques. Quand elle en aura assez elle partira si elle en a envie "six mois en voyage".

"Vivre dignement de la restauration"

Le patron Quentin Pierre-Antoine a l'enthousiasme communicatif. Cette façon de travailler lui est venu en se questionnant, il s'est demandé "comment sauver le métier de la restauration (de plus en plus déserté par la jeunesse ndlr) tout en vivant dignement et en défendant de bonnes valeurs, paysannes et humaines."

Le restaurant n'est qu'une étape pour la petite entreprise Poison qui évolue au rythme des saisons. Au début de l'aventure, le local derrière la gare Matabiau était une simple cave à vin, au fil des mois, le projet de restaurant a mûri. Le printemps, placé sous le signe de la convivialité, a permis de fabriquer les tables, les chaises et la vaisselle. Puis les DJ se sont invités deux heures à table. Et à l'automne, première expérience de restaurant avec "une carte d'assiettes à partager".

L'hiver arrivant, Poison expérimente un restaurant avec une carte hebdomadaire. Les clients déjeunent ou dînent dans la partie cave à vin, la cuisine est grande ouverte sur les plans de travail d'Agathe.

Le 25 mars, l'expérience prendra fin. Le patron Quentin Pierre-Antoine souhaite "créer des spiritueux éthiques". Le local sera occupé "par quelqu'un qui pourra le prendre en gestion pour faire ce qu'il veut". L'histoire des murs s'écrit en parallèle à celle des hommes. Le but étant que chacun y trouve son compte.

Cette façon de travailler a un nom. On parle de "chef en résidence" ou de "résidence de chef". Encore balbutiante à Toulouse et en Occitanie, elle est beaucoup plus courante à Paris.