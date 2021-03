Un restaurant solidaire pour aider les étudiants en difficulté à Nice !

Unique en France, ce restaurant solidaire porté par l'association FACE 06 a été inauguré ce vendredi en présence du Maire de Nice et de la Ministre de l'enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal. Les étudiants peuvent d'ores et déjà récupérer 120 repas par semaine.

Six cents étudiants sur l'Université Nice Côte d'Azur vivent avec moins de 7 euros par jour selon FACE 06. C'est en faisant ce constat que la Fédération des Associations et Corporations Étudiants des Alpes-Maritimes a porté le projet de restaurant solidaire pour étudiants ! Un repas gratuit pour tous ! Unique en France, avec l'épicerie sociale Agorae accolée, l'établissement situé au 9 rue Alsace Lorraine à Nice a été inauguré ce vendredi 5 mars, en présence du Maire de Nice, des députés des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, Cédric Roussel et Marine Brenier et de la Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal.

Maire de Nice Christian Estrosi - Frédérique Vidal Ministre de l'enseignement supérieur - Restaurant solidaire 5/03/2021 © Radio France - Lucile Auconie

Pour le moment, en pleine crise sanitaire, le restaurant de 160 m² ne peut pas encore accueillir du public, il recevra dès que possible une soixantaine d'étudiants par soir de service. Tous les bénéficiaires seront servis comme dans un vrai restaurant gratuitement et sans aucune condition de ressource.

Cette initiative a particulièrement touché Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur elle indique " ce qui est important c'est que ces choses là soient pensées par les étudiants. Nous (le gouvernement), nous pouvons imaginer des dispositifs mais on ne va pas forcément savoir les prioriser par rapport à ce que eux attendent. La Ministre a poursuivi en évoquant les aides débloquées par le gouvernement pour répondre à la précarité étudiante : "le fond d'aide spéciale confiée au Crous fait qu'aujourd’hui un étudiant peut demander une aide de 500 euros que le Crous peut lui accorder le temps qu'on ne lui trouve d'autres solutions".

Selon le président de la Face 06 Amaury Baudoux, "le but de ce restaurant c'est de permettre aux étudiants et sans aucune distinction sociale, sans regarder ce qu'il va rester dans le porte monnaie à la fin du mois, d'avoir la possibilité de venir deux fois par semaine dans nos locaux et qu'ils puissent manger un repas sain et équilibré gratuitement. Si un étudiant se trouve dans une situation de précarité, ici on pourra lui apporter des réponses et il ne sera plus seul."

En attendant que le restaurant puisse accueillir les étudiants en salle, les bénéficiaires peuvent récupérer des paniers repas. Ils sont conçus par la cuisine centrale de la ville de Nice et sont ensuite réchauffés par les bénévoles. La distribution a lieu deux fois par semaine, les mardi et jeudi entre 15 heures et 18 heures. L'objectif c'est de distribuer 120 repas par semaine.