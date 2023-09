Un restaurateur de Dordogne pousse un coup de gueule contre les poulets commandés mais jamais payés

On lui commande des poulets qu'on ne vient jamais récupérer : ce restaurateur n'en peut plus et exprime son malaise sur les réseaux sociaux. Ces mauvaises blagues à répétition sont en train de faire saturer financièrement l'établissement de Thierry Lopes, Saveurs du Portugal à Sarlat.

ⓘ Publicité

"C'est un ras-le-bol, souffle le propriétaire du restaurant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule (sic). Je n'arrive plus à comprendre les gens qui font ça. C'est dur pour tout le monde, alors pourquoi rendre la vie encore plus difficile aux autres ?" Thierry Lopes s'est installé en Périgord noir depuis cinq ans.

10 à 15 poulets pas payés chaque semaine

Il explique que la "plaisanterie" est réalisée très régulièrement : "C'est arrivé avant-hier soir pour quatre poulets, hier midi pour un poulet, la semaine dernière pour six poulets, énumère-t-il. On tourne à une moyenne entre dix et quinze poulets par semaine. Quand on fait le calcul, ça fait du 45 à 60 poulets par mois."

Et ça finit par lui coûter cher : "Vous faites le calcul, par trois, ça fait 1 800 euros de pertes nettes." Sauf que Thierry Lopes a engagé des frais pour préparer ces poulets : "Je paie des impôts dessus, du gaz, de l'électricité, des matières premières et aussi la main d'œuvre."

loading

"Juste qu'ils arrêtent"

Pour le restaurateur, les auteurs de cette blague de mauvais goût ont tous les profils : "Il y a de tout. Des petits jeunes qui s'amusent parce qu'ils se font chier (sic). Des plus anciens, des gens malsains. Peut-être même des concurrents ? Chose que je n'espère vraiment pas."

Thierry Lopes indique avoir publié ce coup de gueule sur les réseaux sociaux en "espérant vraiment qu'ils arrêteront, qu'ils regrettent juste leur acte et de ne plus le refaire, tout simplement". En attendant que les mauvaises blagues se terminent, le restaurateur ne prend plus les commandes passées au téléphone, via un numéro masqué. Il envisage aussi de ne plus prendre du tout toutes les commandes passées par téléphone et préfère même passer par des applications de livraison, qui engagent des frais supplémentaires. Quitte à perdre des clients.