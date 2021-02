Un restaurateur du Gard offre le repas de midi à deux mamies solidaires jusqu'à la fin du couvre-feu

Le patron du restaurant "Le comptoir des saisons" à Remoulins (Gard) a décidé d'offrir jusqu'à la fin du couvre-feu leur repas de midi à deux vieilles dames du village situé entre Nîmes et Avignon. Et s'il l'a fait, c'est pour remercier Bernadette et Josette de leur fidélité.

Bernadette et Josette, entourées de Yannick, le gérant du restaurant et Sandrine, son épouse

La belle histoire du jour se passe à Remoulins. Le patron du restaurant "Le comptoir des saisons" a décidé d'offrir jusqu'à la fin du couvre-feu leur repas de midi à deux dames âgées du village situé entre Nîmes et Avignon. Et s'il l'a fait, c'est pour remercier Bernadette et Josette de leur fidélité. Depuis, le début du mois de novembre, elles sont venues tous les jours prendre des plats à emporter. À la fois un soutien financier et moral.

Bernadette, bientôt 88 ans, ne manquerait pour rien au monde ce rituel quotidien : "On mange bien, on rigole et en plus ce n'est pas cher" sourit l'octogénaire. "On passe un bon moment et on est très bien reçues" enchaîne son inséparable copine Josette. Et depuis le 1er février, c'est même gratuit. Une façon pour Yannick, le patron, de les remercier pour leur fidélité sans faille quand il s'est retrouvé pratiquement sans ressource avec le confinement.

Après seulement un mois d'activité, il n'avait droit à aucune aide de l'État et, chaque jour, Bernadette et Josette lui ont permis de faire rentrer une trentaine d'euros dans ses caisses.

Soutien financier et moral

Un petit coup de pouce financier et un bien fou au moral pour Yannick : "Avec mon épouse Sandrine, pendant le confinement, nous avons connu une période très difficile. Bernadette et Josette sont venues chaque jour et ça nous a beaucoup aidés. C'est grâce à elles qu'on a tenu et qu'on a pu relancer notre activité. J'ai même fait un excellent mois de janvier et même si ce n'est pas seulement grâce à elles, elles y ont aussi contribué. Ce sont deux personnes adorables et j'ai juste envie de leur dire un grand merci". L'histoire pourrait difficilement être plus belle.