Un restaurateur dijonnais sacré champion du monde de Burgers !

Julien Chauvenet est sur un nuage. Ou plutôt sur le toit du monde ! Ce jeune restaurateur dijonnais a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. Il vient de remporter le concours du "World Burger Contest" au Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation (Sirha) de Lyon .

ⓘ Publicité

Le créateur du restaurant Foodies n'en est pas a son coup d'essai, car il avait décroché le titre de meilleur Burger de France en 2021, mais là on parle de reconnaissance mondiale. "Ce concours se déroule par alternance une année en France, une année à Las Vegas" explique Julien Chauvenet. "Ce qui est le plus fou, au delà ce titre, c'est que j'ai été primé par 6 Meilleurs Ouvriers de France qui constituent le jury. Et ça c'est le plus dingue et le plus émouvant pour moi" sourit-il.

Cerise sur le gâteau (ou plutôt le Burger) , Julien Chauvenet décroche ce titre mondial avec la complicité et l'assistance de Candice Salvan, une jeune femme en apprentissage pâtisserie au CFA de Longvic (Côte-d'Or), l'école même dont il est issu.

Sur trois concours, le duo remporte deux premiers prix : en burger classique et burger végétarien. Il emporte aussi le prix du public et rafle donc la médaille d'or du concours. "Cela a même fait la Une du World Newspaper, un journal américain, c'est assez incroyable" commente Julien Chauvenet

Saucisse de Morteau et sauce ravigote au cassis

La grande fierté du jeune chef est de décrocher ce titre mondial avec des produits locaux. "J'ai misé sur la saucisse de morteau qui a été snackée, mais aussi déclinée en chips et en poudre. J'y ai ajouté des ris de veau et une sauce ravigote au cassis. Tout ce qui figure dans ce burger est produit dans un rayon de 50 km autour de Dijon. Je me suis même demandé à un moment si on etait pas trop chauvin, et finalement c'est ça qui paie !"

Bientôt en dégustation à Dijon

Ce Burger pas commun, et sa variante végétarienne seront bientôt disponibles à Dijon. "Pour le titre national, on avait hésité, mais là on peut plus reculer" assure Julien Chauvenet. Le Burger qui a fait chavire le coeur et les papilles du jury à Lyon sera donc bientôt à la carte des restaurants Foodies situés rue François Rude et à la Cité de la Gastronomie et du Vin de Dijon.