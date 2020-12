Un resto chez moi : des restaurants de Mayenne se mettent au drive pour les fêtes

Un petit restau, les soirs de fêtes, c'est possible, à Mayenne, pour cette fin d'année. Si les restaurants resteront fermés, plusieurs restaurateurs proposent des menus de fête, en drive. L'opération s'appelle "un resto chez moi", à l'initiative de Mayenne Perspectives et de la JCI Haute Mayenne.

Des livraisons à domicile

Les bénévoles des deux associations se mettent en quatre, pour que la fête soit réussie. Si des personnes sont dans l'impossibilité de venir chercher leurs menus en drive, des livraisons à domicile, seront possibles, il suffira de le signaler, lors de la commande.

Plusieurs restaurants de Mayenne sur les rangs

Plusieurs restaurants ont répondu à l'appel de Mayenne Perspectives et de la JCO Haute Mayenne : l'éveil des sens, le Saint-Mathurin, le Beau Rivage, la Marjolaine, et, à Laval, le Ma Mijot'.

Comment passer commande?

Tout ce fait en un clic sur le site unrestochezmoi . Une carte interactive vous permettra de choisir le restaurant de votre choix. Pour Thierry Francou, le président de Mayenne Perspectives, "il est important, dans cette période difficile, de soutenir les restaurateurs qui ne peuvent toujours par rouvrir. Important aussi d'apporter du plaisir".