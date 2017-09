Un retraité niçois : "Emmanuel Macron, c'est un Robin des Bois à l'envers"

Les retraités manifestent ce jeudi dans toute la France. Un rassemblement a lieu également à Nice. Notre invité ce jeudi nous explique les raisons de la colère des retraités.

Alain Tiberti est responsable du secteur retraite à la FSU dans le département. Il était notre invité à 7h50 sur France Bleu Azur pour nous parler de la journée de manifestation des retraités.

"Macron ne privilégie que les riches"

A Niceb la manifestation des retraités a lieu à 10h30 place Garibaldi. De nombreux syndicats seront présents. Pour Alain Tiberti, les retraités sont les principales victimes du budget 2018 : "Macron ne privilégie que les plus hauts revenus, on prend aux pauvres histoire de favoriser les riches, c'est un Robin des Bois à l'envers. Chaque euro compte pour les retraités. La baisse de cinq euros des APL par exemple, c'est des bonbons en moins pour les petits enfants. On est obligé de se serrer la ceinture".