Un réveillon de Noël dans l’usine : les salariés de la fonderie SAM luttent encore

Ils seront tous réunis pour le réveillon de Noel et pour le repas du 25 décembre. Les salariés de la fonderie liquidée SAM à Viviez (Aveyron) se battent encore pour obtenir un licenciement digne de la part de Renault. Ils se relaient dans l’usine et veulent surtout être ensemble pour les fêtes.

Les 330 salariés licenciés de la SAM préparent un Noël très particulier. Ils seront ce soir et demain midi (comme tous les soirs et tous les midis) réunis pour un repas de fête. Les salariés de la fonderie aveyronnaise seront surtout ensemble, pour se soutenir alors que la liquidation judiciaire de la SAM a été prononcée au début du mois de décembre.

Primes supra-légales

Des salariés qui viendront pour la plupart en famille, dans un des bâtiments de l’usine pour montrer que le combat continue. Depuis un mois, ils occupent l’usine pour éviter que le matériel soit vendu et pour exiger des primes supra-légales de la part de Renault. (Une indemnité supra-légale est une indemnité versée au salarié, supérieure à celle qui est exigée par la loi dans le cadre d'un licenciement. Elle est négociée par le salarié avec l'employeur.) Les trois équipes ( nuit, matin et soir ) se relaient aux horaires qu’elles occupaient lorsque l’usine tournait.

On revient aussi pour revoir des visages, pour ne pas perdre ce fil qu'on a créé tous ensemble.

Des salariés qui, tous ou presque, emploient le mot de deuil. Ils sont ensemble, en train de faire le deuil d’une entreprise à laquelle ils ont été fiers d’avoir appartenu. Benoit raconte : "On n'arrive pas à accepter la situation. Donc, en revenant ici tous les jours, on rencontre les mêmes têtes. Et ça nous fait du bien de voir les portes encore ouvertes. Ce qui fait un pincement au cœur, c'est quand on fait visiter des collègues, de voir un atelier glacial, froid, c'est dur. On revient aussi pour revoir des visages, pour ne pas perdre ce fil qu'on a créé tous ensemble depuis plusieurs années. Et revenir ici c'est retrouver une famille. C'est important pour le moral, c'est important pour nous. Ça nous aide à tenir le coup."

Les ouvriers de la fonderie accueillent aussi des salariés d’autres usines en lutte de la région. Ce jeudi, ils ont notamment organisé un débat avec les ex salariés de Molex, l’usine de composant électrique fermée à Villemur-sur-Tarn en 2009 par son propriétaire américain.

Les salariés de Sam mangent ensemble tous les midis. © Radio France - SM

Les chasseurs du bassin ont offert des sangliers pour les ouvriers. © Radio France - SM

La solidarité autour de la Sam. © Radio France - SM

Des réunions et des débats pour continuer la lutte. © Radio France - SM