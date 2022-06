Un robot conçu à Mérignac chargé d'assurer la surveillance des espaces présenté à Vivatech

Un robot capable d'assurer la surveillance d'espaces, ou de prévenir en cas de danger, c'est la promesse de la marque Running Brains (groupe Génération Robots) à Mérignac. Avec son robot GR100, l'entreprise espère conquérir le marché de la sécurité. Parce que cette invention surveille les grands espaces. Cela peut être de façon autonome ou non, en fonction des besoins. Avec une autonomie de 4h30, pour l'instant, le robot ne peut être dissocié d'agent de sécurité. Mais le but n'est pas de remplacer les humains assure le commercial de la marque, David Denis. "L'objectif est d'assurer la sécurité des agents en cas de danger. Si un groupe d'individus malveillants arrive sur la zone surveillée, alors il peut envoyer le robot, pour constater la situation sur place, et en fonction appeler les forces de l'ordre. Le robot ne peut pas les appeler justement" explique-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Doté de plusieurs caméras, de quatre roues, l'engin est ultra-modulable. Le robot est d'ailleurs déjà utilisé par plusieurs entreprises. Mais désormais, Running Brains souhaite pouvoir le commercialiser en masse. Sa présence à Vivatech à Paris a aussi pour objectif de le faire connaître auprès des professionnels.