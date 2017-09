PHOTOS Et maintenant les bijoux made in Romans !

Après les chaussures et les jeans, un bijoutier espère faire de Romans-sur-Isère dans la Drôme un grand nom de la joaillerie de luxe. Il a lancé ce vendredi sa propre marque de bijoux haut de gamme.

Julien Garcia-Marti a 28 ans. Il y a quelques années, il reprend la bijouterie de son père, installée dans le centre-ville de Romans. Les mois passent et une idée lui vient : pourquoi ne pas lancer sa propre marque de joaillerie ? Avec ses deux employées, le jeune homme commence à réfléchir, puis dessiner ses premiers modèles de bagues et de colliers.

Avec sa collection de bijoux haut de gamme, Julien Garcia Marti espère surfer sur la vague du Made In France. © Radio France - Victor Vasseur

Dans le petit atelier, devant leur bureau, Sandra soude une boucle d'oreille tandis que Camille est en train de polir une bague. Le bruit de la machine couvre le son de la radio. "Nous avons encore plus de travail, mais c’est excitant. C’est une nouvelle aventure" confie Sandra.

Des bijoux sur commande

A part l’étape de la fonte délocalisée à Lyon, ces bijoux sont 100% made in Romans. Chaque pièce sera unique, fabriquée en petite série et numérotée. Si Julien Garcia-Marti rêve de rivaliser un jour avec les plus grands bijoutiers, il préfère rester modeste : "on est un tout petit atelier. On veut d’abord se faire connaître sur Romans avant, pourquoi pas, de se développer au niveau national."

Le projet de cette première collection de bijoux a débuté il y a 6 mois. © Radio France - Victor Vasseur

Pour acquérir l'un des bijoux en or de la toute première collection Belarti, comptez entre 400 et 1500 euros.