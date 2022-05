Un sac à dos pédagogique pour découvrir les vignobles héraultais

Des verres à pied, des échantillons pour s'aiguiser les narines, et des défis pour petits et grands... le sac à dos des vignerons renferme toutes les clés pour comprendre la fabrication du vin et son terroir. Son petit nom : "le Comporte". En référence au récipient qui servait d'antan à transporter les vendanges. Un clin d'œil à dessein pour cet objet censé amener les touristes dans les vignobles héraultais.

Attirer un public familial

Dans l'Hérault, on peut trouver ce sac à dos pédagogique dans près de 40 lieux (retrouvez la liste en cliquant ici). Des caves et des exploitations pour la plupart, ainsi que des offices du tourisme. Une fois endossé, des boucles de randonnées de différentes difficultés permettent de déambuler à travers vignes. L'effort accompli, reste le réconfort avec une halte dégustation chez un vigneron.

On appelle cela "l'œnotourisme". Un domaine dans lequel les vignerons héraultais se veulent précurseurs. La responsable du projet explique : "Ça s'intègre dans tout un tas d'actions pour développer le tourisme autour du vin, en lien avec les hôtels et les restaurateurs à proximité des exploitations." Une démarche qui, selon Magali Léon-Philip, correspond à une demande émergente : "Il y a de plus en plus de personnes qui aspirent à voyager à pied ou à vélo. Notre projet c'est justement de proposer un moment ludique en famille."

Expérience concluante

Le sac à dos est confié gratuitement pour une journée. A terme, une centaine seront déployés dans l'Hérault. Émilie Bourdon a été l'une des premières à les recevoir, pour la phase de test : "C'est génial !", réagit l'exploitante du domaine des Conquêtes à Aniane (Hérault).

Elle constate une première évolution chez les visiteurs de son exploitation : "Avant, les gens qui venaient c'étaient des initiés. Des couples ou des personnes seules, souvent férues de vin. Là c'est toute la famille qui fait le déplacement. Des gens qui viennent à nous d'abord pour la randonnée. Cette nouvelle activité nous permet donc d'attirer un nouveau public au domaine, pour leur faire découvrir nos productions."

Pour Magali Léon-Philip, cette nouvelle activité est une manière "plus lente" de découvrir un terroir. En prenant par exemple le temps de contempler la nature, les insectes, etc. A l'inverse des routes des vins traditionnelles, où les participants vont d'exploitation en exploitation en voiture.

Ce nouveau type de tourisme est lancé conjointement dans l'Hérault, le Gard et le Bordelais. Il a été permis par une subvention de l'union européenne de 72.000 euros. Suivant le résultat, d'autres régions pourraient s'y ajouter. Les adeptes ont auront donc l'embarras du choix des reliefs et des saveurs.

