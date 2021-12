Un sac à dos pour humain et pour chat développé par une bordelaise

Une jeune bordelaise a lancé sa marque de sac à dos pour chat et humain : cat trotter, ou comment concilier balade féline et transport citadin. Le sac est entré en phase de production après une campagne de financement participatif gagnant.

La bordelaise Nina Fiorelli a conçu un sac à dos pour transporter son chat mais qui peut aussi servir au maître : un cat-trotter. Elle y a pensé au printemps 2020. Elle adopte alors un joli chaton, et elle veut pouvoir le transporter en toute sécurité en se rendant chez le vétérinaire Nina veut également éviter d'être encombrer par une caisse Elle se dit que le sac à dos est la meilleure solution, mais impossible d'en trouver adapté au transport des animaux, Nina décide alors de créer sa marque. Cat trotter est un sac et pour deux utilisateurs : le chat, tranquillement transporté dans ce cocon vegan, protection des animaux jusqu'au bout, et grâce à son design soigné , son système de rabat et de soufflet pour passer d'un usage à l'autre, l'humain peut aussi utiliser le sac sans animal à l'intérieur.

Une campagne de financement pour lancer la production

Nina a lancé au début du mois de novembre une campagne de financement participatif sur la plateforme ulule Elle a rempli son premier objectif en moins de 3 semaines : 50 sacs à dos précommandés. La production va pouvoir être lancée. Deuxième objectif désormais, proposer une nouvelle couleur de sac : il en existe deux pour l'instant, en vert et en bleu marine Pour y arriver il faut maintenant atteindre une centaine de précommandes. Un nouveau chat....llenge pour Nina !