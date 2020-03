Un salarié d’ArcelorMittal Florange en réanimation à cause du coronavirus

Un “jeune” salariés (sans toutefois que son âge soit précisé) d'ArcelorMittal Florange se trouve dans un service de réanimation après avoir été touché à son tour par le coronavirus. En apprenant cette information ce mercredi après-midi, les représentants du personnel ont réclamé l’arrêt temporaire de l'activité (2.200 salariés). Une nouvelle réunion avec la direction doit se tenir dans la soirée. D'autres salariés sont contaminés par le civid-19.

La cokerie pourrait fermer dans les semaines à venir

Par ailleurs, ArcelorMittal annonce la mise sous cocon à partir de ce lundi 23 mars d’un haut fourneau du site de Dunkerque et d'un convertisseur, ce qui signifierait l’arrêt de la cokerie de Serémange-Erzange. Celle-ci fournit en coke essentiellement le site de Dunkerque. Cet arrêt anticipé pourrait signer la disparition plus tôt que prévu de cette cokerie dans laquelle 170 salariés en CDI et 50 intérimaires travaillent. Déjà le mois dernier, la direction avait indiqué qu'elle envisageait de cesser son activité entre 2022 et 2032, donc au plus tôt dans un an et demi.