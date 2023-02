Un salon autour de l'intelligence artificielle à Cannes durant trois jours

Du 9 au 11 février, la ville de Cannes accueille la deuxième édition du World AI Cannes Festival, salon international, à la fois professionnel et grand public, dédié à l’intelligence artificielle. Plus de 10 000 participants sont attendus au Palais des festivals et des congrès. Autour de la fameuse intelligence artificelle.

"Il y aura deux jours pour les professionnels et le samedi c'est ouvert au public". Alan Ferbach, du cluster IA Cote d'Azur

Durant trois jours, startupers, chercheurs et programmateurs vont partager leurs connaissances et les grandes innovations de l’année tout en sensibilisant les visiteurs aux aspects économiques, humains, éthiques et sociétaux entourant cette technologie en pleine expansion. L'IA permet notamment de dépister des maladies, de rédiger des dissertations.

"C'est une technologie qui n'est pas plus forte qu'un cerveau humain mais qui permet de déléguer des taches pour se concentrer sur d'autres" selon Alan Ferbach, du cluster IA Cote d'Azur