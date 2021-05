Un salon de coiffure itinérant traverse le chablisien et l’auxerrois

Depuis un an et demi, Bélème Brugnaux traverse le chablisien et l’auxerrois avec son salon itinérant. Elle a choisi cette forme de commerce, pour apporter un service dans les villages et pour la liberté de changer d’endroits tous les jours.

Bélème Brugnaux et son salon itinérant s’installent à Méré, Carisey, Montigny-La-Resle, Chéu, Laborde et Mont-Saint-Sulpice (Yonne) chaque semaine.

Chaque jour de la semaine, Bélème Brugnaux et son salon itinérant s’installent dans un village différent : de Méré à Montigny la Resle, de Chéu à Laborde en passant par Carisey.

Un investissement de 22 000 euros

Il y a un an et demi, elle a acheté un camion tout équipé, pour 22 000 euros pour se lancer dans cette aventure. Bac à shampoing, espace de coiffure ou de préparation de couleur : dans le salon ambulant Bel'Hair Coiffure, tout ce qu'un client peut demander en terme de coiffure, est possible.

Dans son salon ambulant, Bélème reçoit ses clients un par un pour respecter les mesures sanitaires et désinfecte après chacun © Radio France - Thierry Boulant

J'apporte un service en plus (Bélème Brugnaux)

Longtemps Bélème a travaillé dans la coiffure au gré des saisons : "L'été, j'allais sur les bords de mer et l'hiver en station de ski", raconte t-elle, "après j'ai fondé une famille et je me suis dit qu'avec un salon itinérant, je retrouverai un peu cette liberté. C'est ce qui me plait. Je ne prends pas la même route tous les matins et je sais que j'apporte un service en plus. "

Bélème a investi 22 000 euros dans ce camion tout équipé © Radio France - Thierry Boulant

Une clientèle variée

Son activité lui apporte d'autres satisfactions grâce à une clientèle variée : "moi, je pensais au début que je m'adresserais à une clientèle plutôt âgée" analyse t-elle, " mais je m'aperçois que pas du tout ! J'ai aussi bien des enfants que des personne à la retraite."

Malgré la crise sanitaire, cette clientèle reste fidèle : "ici, je n'accueille qu'une seule personne à la fois. Je désinfecte entre chacun et j'ai l'impression que ça rassure plutôt et que ça me ramène même un peu de clientèle."