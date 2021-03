Un salon de l'habitat 100% virtuel organisé pour la première fois à Dijon

Dans l’attente de pouvoir accueillir exposants et visiteurs dans les halls du parc des expositions, si les conditions sanitaires le permettent, du 28 au 30 mai prochain, Dijon Congrexpo anticipe et innove en proposant du 8 au 11 avril un nouveau rendez-vous 100% digital.

La crise sanitaire laisse toujours planer l'incertitude sur l'organisation des prochaines foires et salons. Une situation qui pénalise depuis près d'un an les exposants, mais aussi les organisateurs de ces événements. À Dijon, en attendant de pouvoir accueillir à nouveau du public dans ses halls du parc des expositions, Dijon Congrexpo a décidé de prendre les devants concernant son Salon de l'habitat prévu du 8 au 11 avril 2021.

L'organisation propose un nouveau rendez-vous 100% digital

Ce salon offrira l’opportunité à l’ensemble des professionnels du secteur de présenter leurs offres et leurs dernières innovations à une audience élargie, en demande de conseils et de solutions pour la mise en œuvre d’un projet de construction, d’achat, de rénovation, d’aménagement ou de décoration de son logement. Ce programme se veut riche et varié en animations (ateliers, démonstrations, conférences…). Il sera accessible à tous et permettra de s’informer sur l’actualité de l’habitat et de bénéficier de conseils d’experts. La plateforme restera en ligne jusqu’au 30 mai prochain.