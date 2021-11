Un salon du Made In France mitigé pour les exposants du Limousin

Ils étaient une vingtaine d'exposants de Haute-Vienne et de Corrèze à avoir fait le déplacement à Paris pour participer au grand salon du "Made In France". Les retours sont mitigés après quatre jours d'exposition.

Au salon du Made In France on se fait plus de contacts que l'on ne vend. Julie Lefevbre est à la tête de l'Alchimiste. Elle est souffleuse de verre basée à Uzerche en Corrèze.

Ce salon lui a donné de la visibilité : "On ne vend pas forcément par contre on tisse un réseau de contacts. Une grande entreprise a été intéressée par mes créations. C'est une bonne opportunité, maintenant on va voir si ce projet va se finaliser."

Baisse de fréquentation

Le salon a aussi fait des déçus. Il faut dire que le prix pour avoir son stand était "assez important". Le salon est monté en volume cette année avec plus de 300 exposants supplémentaires. Ils étaient 815 exposants en tout dont une vingtaine de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Le problème est que de nombreux exposants on notait une baisse sensible de la fréquentation.

"Ils ont parlé d'une baisse de 40 à 50%", note Pascal Boucher éditeur de jeu de société "Red Rabbit Games" en Corrèze. "C'est les chiffres que m'ont donné les habitués. Pour ma part, c'était une première est je reste sur sa faim. On m'avait beaucoup parlé de ce salon comme LE salon. Finalement, c'est certes très grand mais les ventes ne sont pas si importantes. J'ai par contre apprécié les échanges avec les exposants."

Un point de vu partagé par Antoine Courtiol de A! comme béton. Ce créateur d'éléments de décoration et de meubles en béton à Aubazine a apprécié échanger avec de grands dirigeants défenseurs du Made In France : "C'est très appréciable de pouvoir discuter avec des gens qui mettent, comme nous, en avant la qualité des produits malgré le fait que leur industrie est bien plus grande. J'ai beaucoup échangé et cela a été très enrichissant."